POL-COE: Kreis Coesfeld/ Auffällige Schilder warnen vor Wildwechsel

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Herrenstraße in ein Geschäftsgebäude eingedrungen. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (20.09.22) und 8.30 Uhr am Mittwoch (21.09.22) schlugen die Täter ein Kellerfenster ein, um ins Innere zu gelangen. Ob sie etwas gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. In Bösensell gelang es Unbekannten nicht, in das Pfarrheim St. Johannes an der Espelstraße einzubrechen. Sie wollten ...

mehr