POL-RT: Exhibitionist; Verkehrsunfälle; Betrugsdelikt; Einbruch

Metzingen (RT): Exhibitionist unterwegs

Ein Mann hat sich am Dienstagnachmittag in der Nürtinger Straße einer Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 18-Jährige befuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Fahrrad den Radweg hinter einem Discounter. Dabei bemerkte die junge Frau einen Mann, der sie dabei beobachtete und sich an seinem entblößten Glied befriedigte. Von Zuhause aus verständigte die 18-Jährige kurz darauf die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein polizeibekannter, 34 Jahre alter Mann angetroffen werden. Die Ermittlungen, ob es sich hierbei um den Exhibitionisten handelt, dauern an. (ms)

Kirchheim (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Kirchheim erlitten. Ein 55-Jähriger war kurz vor 15 Uhr mit einem Toyota auf der Dettinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Straße Beim Südbahnhof übersah der Pkw-Lenker eine 24 Jahre alte Radlerin, die auf dem parallel verlaufenden Fuß-/Radweg in derselben Richtung unterwegs war. Die junge Frau prallte mit ihrem Mountainbike gegen die rechte Seite des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Bissingen/Teck (ES): Über Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Ein Bürger aus Bissingen ist am Dienstagabend von Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Der Mann erhielt eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als seine vermeintliche Tochter ausgab. In der Nachricht gaukelte die selbst ernannte Tochter vor, dass sie Probleme mit dem Online-Banking habe, jedoch eine dringende Rechnung bezahlen müsse. Wie gebeten, überwies der Mann daraufhin einen vierstelligen Geldbetrag auf ein ausländisches Konto. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (mr)

Ostfildern - Ruit (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich am Dienstag, zwischen 15.30 Uhr und 19.20 Uhr, in der Straße Am Brünnelesberg gewaltsam Zugang in eine Wohnung verschafft und dort die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt schätzungsweise mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Stetten entstanden. Eine 51-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einem Peugeot von der Salinenstraße herkommend nach links auf die B 463 abgebogen, um in Richtung B 27 weiterzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem auf der Bundesstraße in Richtung A 81 fahrenden Audi einer 56 Jahre alten Frau. Beide Pkw mussten im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

