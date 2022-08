Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220831 - 1002 Frankfurt - Fechenheim: Neuer "Schutzmann vor Ort" für Fechenheim

Frankfurt (ots)

(la) Der neue "Schutzmann vor Ort" stellt sich auf dem Fischerfest, am 03. September vor. Am Samstag, 03.09.2022, in der Zeit 11:00 Uhr - 24:00Uhr, findet das traditionelle Fechenheimer Fischerfest in den Straßen "Ankergasse" und "Burglehen" statt. Auf dem Fest wird Polizeioberkommissar André Meyer den Fechenheimerinnen und Fechenheimern vorgestellt. Gegen 15:00 Uhr wird der Direktionsleiter der Direktion Nord, Herr Uwe Rösen, auf der Festbühne den neuen "Schutzmann vor Ort" offiziell in sein Amt einführen. Im Anschluss freut sich Herr Meyer auf interessante Gespräche mit der Fechenheimer Einwohnerschaft an seinem Polizeistand. Auch Medienvertreter sind herzlich eingeladen, über diese Veranstaltung zu berichten. Polizeioberkommissar Meyer übernimmt das Amt von seinem Vorgänger Mario Feick. André Meyer ist 48 Jahre alt und wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Bergen Enkheim. Er ist bereits seit 1998 in verschiedenen Funktionen für das 7. Polizeirevier tätig und kennt "seinen" Revierbereich in und auswendig. Er wird in Zukunft fester Ansprechpartner für die Ortsbeiräte, Gewerbetreibenden und alle Bürgerinnen und Bürger sein.

