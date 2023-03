Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall an Fußgängerüberweg - 16-Jähriger wird von Auto erfasst

Spenge (ots)

(jd) Ein 18-jähriger Mann aus Spenge fuhr gestern (28.3.) gegen 7.26 Uhr mit seinem Ford auf der Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. An einem Fußgängerüberweg, nahe der Einmündung zum Lerchenweg, überquerte ein 16-Jähriger aus Spenge die Fahrbahn. Der 18-Jährige erfasste den Jugendlichen mit seinem Ford, der daraufhin etwa 17 Meter weit auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Der 16-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Nach ersten Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat der Polizei Herford besteht der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung durch eine eingeschränkte Sicht am Fahrzeug. Die Erziehungsberechtigte des 16-Jährigen wurde über den Unfall informiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bielefelder Straße gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell