Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Keine Beute bei Einbruch in Geschäftshaus

Wipperfürth (ots)

Gewaltsam haben Unbekannte versucht, in Büroräume eines Geschäftshauses in der Hochstraße zu gelangen. Über eine angrenzende Parkgarage eines Verbrauchermarkts gelangten die Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwochmorgen (14. Dezember) zu einer Metalltür, die in ein Treppenhaus des Geschäftshauses führt. Die Kriminellen hebelten die Metalltür auf und versuchten anschließend vergeblich, mehrere vom Treppenhaus abgehende Türen aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelang. Ohne Beute verließen sie den Tatort wieder. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

