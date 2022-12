POL-GM: Feuerwehr befreit "eingefrorenes" Unfallopfer

Wipperfürth (ots) - Bei einem Ausweichmanöver in der Tiefgarage des Rewe-Marktes in der Bahnstraße ist ein Autofahrer am Montag (12. Dezember) gegen eine Wand gefahren; ein am Unfall beteiligter Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der Autofahrer hatte am Nachmittag bei der Polizei eine Anzeige erstattet und dabei geschildert, dass er im Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr mit einem grauen Mazda CX-30 die Tiefgarage ...

mehr