Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall in Tiefgarage - Radfahrer flüchtig

Wipperfürth (ots)

Bei einem Ausweichmanöver in der Tiefgarage des Rewe-Marktes in der Bahnstraße ist ein Autofahrer am Montag (12. Dezember) gegen eine Wand gefahren; ein am Unfall beteiligter Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der Autofahrer hatte am Nachmittag bei der Polizei eine Anzeige erstattet und dabei geschildert, dass er im Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr mit einem grauen Mazda CX-30 die Tiefgarage befuhr, als plötzlich ein Radfahrer die Fahrbahn querte. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden, musste der Mazda-Fahrer ausweichen und stieß dabei mit seinem Wagen gegen eine Wand. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort und verließ die Tiefgarage kurze Zeit später. Der Mann war mit einem dunklen Rad, vermutlich ein Pedelec, unterwegs und trug neben dunkler Kleidung auch einen dunklen Helm. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

