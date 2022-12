Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Seitenscheibe eingeschlagen

Gummersbach (ots)

Die Seitenscheibe eines weißen Opel Corsa ist am Dienstag (13. Dezember) in Dieringhausen eingeschlagen worden. Der Wagen parkte am Fahrbahnrand der Schulstraße. Im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 15.50 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe ein und entwendeten einen Korb aus dem Auto. In dem Korb befand sich eine Tasche mit Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

