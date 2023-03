Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Anhänger - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Montag (27.3.) stellte ein 48-jähriger Herforder seinen Lkw samt Anhänger gegen 19.00 Uhr vor seinem Wohnhaus an der Wiesestraße ab. Als er gestern gegen 7.30 Uhr vor sein Haus trat, stellte er fest, dass der Lkw zwar noch an Ort und Stelle stand, der Anhänger jedoch weg war. Der oder die unbekannten Täter demontieren den Anhänger der Marke WM-Meyer in der Nacht zu Dienstag und entwendeten ihn. Der Wert liegt bei rund 7600 Euro. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Anhängers machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

