POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht auf der K 54 bei Wittlich

Wittlich (ots)

Am Montag, 18. Juli 2022, kam es gegen 16:35 Uhr auf der K 54 zwischen Minderlittgen und Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Taxi, das in Richtung Wittlich fuhr, wurde von einem weißen Kleintransporter in einer Kurve überholt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges scherte der Kleintransporter unmittelbar nach dem Überholvorgang vor dem Taxi wieder ein. Um einen Unfall zu verhindern musste der Taxifahrer nach rechts ausweichen, wobei er mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke touchierte. Der Kleintransporter entfernte sich von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Sollte es Zeugen geben, die Angaben zum Kleintransporter machen können, werden diese gebeten, sich unter 06571/926-0 mit der Polizei in Wittich in Verbindung zu setzen.

