Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 8. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Kissenbrück: Einbruch in Vereinsheim

Sonntag, 05.06.2022, bis Dienstag, 07.06.2022

Am Pfingstwochenende gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in das Vereinsheim des SV Kissenbrück in Kissenbrück, Hauptstraße. Ausserdem wurde ein Imbisswagen und ein Pavillion durch den oder die Täter angegangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird indes auf rund 1500 Euro geschätzt. Vermutlich im gleichen Tatzeitraum gelangten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in das Vereinsheim des dortigen Golfclubs. Hier wurde der im Vereinsheim befindliche Tresor angegangen. Auch hier können derzeit keine Angaben zum entstandenen Schaden gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang wird im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell