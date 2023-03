Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Tatverdächtige gehen mehrere Türen an

Herford (ots)

(jd) Eine 63-jährige Hiddenhauserin bemerkte am Mittwoch (29.3.) gegen 10.30 Uhr eine Beschädigung an der Tür eines Mehrfamilienhauses am Viehtriftenweg. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter vermutlich zunächst die Haueingangstür mittels eines Werkzeugs angingen. Als dies misslang gingen sie eine Terrassentür an, die ebenfalls dem Einbruchsversuch standhielt. Indem dann ein Fenster eingeschlagen wurde, gelangten die unbekannten in den Keller des Gebäudes. Dieser ist durch eine Metalltür vom Treppenhaus getrennt, über das man in die einzelnen Wohneinheiten gelangt. Die massive Tür war jedoch verschlossen, sodass der oder die unbekannten Täter nicht über den Keller in die Wohnräumlichkeiten eindringen konnten. Aus dem Keller wurde nach einer ersten Durchsicht nichts entwendet. Der Schaden an den Türen sowie dem Fenster liegt im jeweils dreistelligen Bereich. Die 63-Jährige sah letztmalig am Vortag gegen 11.30 Uhr nach der Immobilie. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch keine Beschädigungen an dem Haus. Der Tatzeitraum kann demnach zwischen Dienstag, 11.30 Uhr und Mittwoch 10.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die in dieser Zeit im Viehtriftenweg etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

