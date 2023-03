Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt VW

Bünde (ots)

(jd) Eine 46-jährige Frau aus Bünde parkte ihren VW am Dienstag (28.3.) gegen 17.48 Uhr in einer Parklücke an der Ziegeleistraße. Als die Frau gegen 19.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie massive Beschädigungen im Heckbereich des Autos. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6000 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der flüchtige Unfallbeteiligte mit seinem Fahrzeug in Richtung Albert-Schweitzer-Straße fuhr und dann aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er in das Heck des VW, wodurch nicht nur die Heckklappe, sondern auch der Kotflügel und ein Seitenfenster beschädigt wurden. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach, sondern entfernte sich vom Unfallort. Die Polizeibeamten des Verkehrskommissariats Herford haben die Ermittlungen übernommen und bitten mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

