Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Fahrradgeschäft

Zülpich (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (21. November) fuhr gegen 1.40 Uhr ein bislang Unbekannter mit einem weißen Transporter in der Münsterstraße in ein Schaufenster eines Fahrradgeschäfts und entwendete dort ein hochwertiges Fahrrad.

Anschließend flüchtete er mit dem Transporter.

Um 2.10 Uhr wurde ein weißer Transporter in unmittelbarer Nähe gemeldet. Dieser stand beim Eintreffen der Polizeibeamten im Vollbrand. Ermittlungen ergaben, dass der Transporter am vergangenen Freitag (18. November) gegen 18.15 Uhr einem Paketboten während der Auslieferungsfahrt in Euskirchen in der Kommerner Straße entwendet worden war.

Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell