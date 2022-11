POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss

Schmidtheim (ots) - Am Dienstag (15. November) gegen 13.25 Uhr wurde die Polizei Euskirchen auf einen spanischen Sattelzug aufmerksam, der die Bundesstraße 51 in Richtung Trier befuhr. Ein am Auflieger angebrachter Feuerlöscher drohte abzufallen. Der Sattelzug, der von einem rumänischen Kraftfahrer (22) geführt wurde, wurde auf der B 51 Höhe Schmidtheim angetroffen und in ein nahegelegenes Industriegebiets geführt. ...

