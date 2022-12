Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstähle aus PKW im Kreisgebiet - Die Polizei sucht Zeugen

Meerbusch; Kaarst; Neus; Grevenbroich (ots)

Gleich mehrere Diebstähle aus PKW ereigneten sich von Donnerstag (22.12.) bis Montag (26.12.) im Kreisgebiet.

In Meerbusch stellten eine 52 Jahre alte Frau aus Wegberg, eine 78-Jährige aus Meerbusch sowie eine 33-jährige Frau aus Schwabach ihre Fahrzeuge (weißer BMW X 1; grauer Mercedes B 150 und schwarzer BMW 1 er Reihe)am Freitag (23.12.)gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz "Haus Meer" in Meerbusch-Büderich ab. Gegen 11:40 Uhr wurden an allen Fahrzeugen eingeschlagene Scheiben sowie der Diebstahl diverser Gegestände festgestellt.

In Kaarst schlugen die Diebe gleich zweimal zu. Gegen 20:15 Uhr stellten ein 51 Jahre sowie 61 Jahre alter Mann aus Kaarst ihre PKW (schwarzer Opel Grandland sowie brauner BMW X-Reihe) an der Broichreseite in etwa der Höhe Hausnummer 17 ab und kehrten etwa eine Stunde später (21:15 Uhr) zu ihren Fahrzeugen zurück. Dabei stellten sie fest, dass die vordere, rechte Seitenscheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet worden waren.

In Neuss stahlen bislang unbekannte Täter am Donnerstag (22.12.), gegen 17 Uhr, an der Görlitzer Straße (etwas Höhe Hausnummer 6) persönliche Dinge aus dem Kofferraum eines schwarzen Mercedes S 350 D, als die Eigentümer kurzzeitig das Auto entluden.

In Grevenbroich nutzen Diebe die Gelegenheit am Montag (26.12.), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:45, und schlugen die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines roten Hyundai I 20 am Friedhof in Noithausen ein und entwendeten den Rucksack einer 53-Jährigen aus Grevenbroich, den sie im Fußraum des PKW zurückließ.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300 - 0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell