Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierter Fahranfänger verunfallt - hoher Sachschaden

Hiddenhausen (ots)

(sh) Am frühen Samstagmorgen gegen 02:55 Uhr befährt ein 18 Jähriger Mann aus Hiddenhausen mit dem Audi seines Vaters aus Bünde kommend die Bünder Straße in Richtung Herford. Kurz vor dem Ortseingang Hiddenhausen kommt das Fahrzeug im Verlauf der dortigen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab, schleudert über die Gegenfahrbahn und prallt im Anschluss gegen eine Straßenlaterne sowie ein Werbeschild. Während der Unfallaufnahme wird bei dem Fahrzeugführer Alkoholeinwirkung festgestellt. Nach einer daraufhin angeordneten Blutprobe wird sein Führerschein sichergestellt. An dem PKW entsteht Totalschaden, die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf ca. 28000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell