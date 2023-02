Mehren (ots) - Am 24.02.2023 wurde eine illegale Abfallentsorgung im Bereich der Einfahrt zur Autobahnmeisterei in Mehren gemeldet. Hier hatten bisher unbekannten Verantwortliche Müllesäcke abgelagert. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun ...

