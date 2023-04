Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford führt momentan Ermittlungen zum Hergang eines Unfalls an der Kreuzung Königstraße / Brunnenstraße / Wilhelm-Busch-Straße durch. Der Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch (29.3.) um 13.45 Uhr. Ein 81-jähriger Mann aus Gütersloh fuhr mit seinem Mercedes auf der Königstraße aus Richtung Häger Straße kommend. An der genannten Kreuzung setzte der Mann seine Fahrt geradeaus fort. Zeitgleich hielt ein 41-jähriger Löhner zunächst an der Haltelinie der Wilhelm-Busch-Straße und fuhr dann ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrer blieben durch den Unfall unverletzt, der 6-jährige Beifahrer des 31-Jährigen wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeugführer gaben gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass die jeweilige Ampel für sie Grünlicht gezeigt hat. Daher bittet das Verkehrskommissariat mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 7000 Euro.

