Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Frau droht mit Brandstiftung - Tatverdächtige dem Polizeigewahrsam zugeführt

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (1.4.) alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem eine Frau gegen 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße randalierte. Zunächst warf sie mit Gegenständen und nahm dann einen Bunsenbrenner, den sie entzündete. Damit drohte sie den Bewohnern, das Haus in Flammen zu setzen. Die Beamten stellten bei der Frau, einer 36-jährigen Herforderin, Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Der von den Zeugen beschriebene Bunsenbrenner wurde im Keller des Wohnhauses aufgefunden und sichergestellt - er strahlte noch eine Betriebswärme aus. Gegen die Frau wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 36-Jährige zunächst entlassen, randalierte dann jedoch erneut und warf unter anderem mit Steinen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und aufgrund ihrer starken Alkoholisierung wurde die Herforderin dem Polizeigewahrsam zugeführt.

