POL-GM: Zeugen einer Schlägerei gesucht

Gummersbach (ots) - Bei einem Unfall mit einem Pkw ist ein 27-jähriger Radfahrer am Samstag (11. Juni) schwer verletzt worden. Eine 79 Jahre alte Frau aus Gummersbach beabsichtigte, um 14:45 Uhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Hückeswagener Straße nach rechts in Richtung B 256 abzubiegen. Nach eigenen Angaben hielt sie an der Sichtlinie auf dem Gehweg. Sie schaute in alle Richtungen und fuhr langsam an. Es ist ...

