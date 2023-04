Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Eigentümer treffen 13-jährigen Tatverdächtigen an

Vlotho (ots)

(jd) Aufmerksame Nachbarn bemerkten gestern (3.4.) gegen 17.45 Uhr verdächtige Bewegungen in einem Haus an der Straße Auf der Heide. Sie verständigten telefonisch die 62-jährige Eigentümerin, die sich sogleich auf den Weg zu der Immobilie machte. Dort angekommen stellten sie fest, dass das Wohnzimmerfenster geöffnet war und bemerkte eine Person, die versuchte, über eine Verbindungstür zu fliehen. Der 62-Jährigen und ihrem Ehemann gelang es, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht zu hindern. Bei ihm handelt es sich um einen 13-jährigen Vlothoer. Die Erziehungsberechtigen wurden über den Vorfall informiert und der Jugendliche wurde in die Obhut seines Bruders übergeben. Nach ersten Ermittlungen sind aus dem Haus keine Gegenstände entwendet worden.

