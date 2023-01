LPI-G: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Die Ermittlungen zu einem flüchtigen Ladendieb nahmen Greizer Polizeibeamte am gestrigen Tag (09.01.2023) auf und suchen hierbei nach Zeugen. Gegen 15:00 Uhr betrat der Mann einen Supermarkt in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes und wurde dabei beobachtet, wie er diverse Lebensmittel in seine mitgeführte Tasche steckte. Ohne diese zu bezahlen verließ der Mann das Geschäft. Eine Zeugin sprach den Dieb auf seine Tat an, woraufhin er ...

