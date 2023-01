LPI-G: Wartehäuschen beschädigt - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Polizei und Feuerwehr rückten am 06.01.2023 gegen 10:00 Uhr in ein Wohnheim in der Heinrich-Heine-Straße aus. Von dort meldeten Anwohner ein Feuer in einer Gemeinschaftsküche. Die eingesetzte Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Auf Grund des entstandenen Rauches mussten zwei Personen (m 30, m 39) zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Teile des Wohnheims waren in Folge des Brandes und des ...

