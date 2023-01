Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Wohnheim

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Polizei und Feuerwehr rückten am 06.01.2023 gegen 10:00 Uhr in ein Wohnheim in der Heinrich-Heine-Straße aus. Von dort meldeten Anwohner ein Feuer in einer Gemeinschaftsküche. Die eingesetzte Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Auf Grund des entstandenen Rauches mussten zwei Personen (m 30, m 39) zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Teile des Wohnheims waren in Folge des Brandes und des Löschwassereinsatzes vorerst nicht mehr benutzbar. Alle betroffenen Bewohner wurden daher in Ausweichquartieren untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Sachschadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich. (TL)

