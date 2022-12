Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Gaststätte in Brückenhofstraße durch zwei Täter: Zeugenhinweis und Ermittlungen führten zu Tatverdächtigem

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Die schnelle Mitteilung eines Zeugen und die weiteren Ermittlungen der Polizei führten nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Oberzwehren in der vergangenen Nacht zu einem 16 Jahre alten Tatverdächtigen. Zwei Unbekannte waren zunächst gegen 1:10 Uhr in die Gaststätte in der Brückenhofstraße eingebrochen, indem sie eine Tür aufbrachen. Mit der Ladenkasse ergriffen die beiden Täter anschließend die Flucht, wurden dabei aber von einem Anwohner beobachtet, der die Polizei alarmierte. Zwar gelang beiden Einbrechern zunächst die Flucht, wobei sie die gestohlene Kasse zurückließen, jedoch war aufgrund der Zeugenbeobachtungen die Fluchtrichtung bekannt. Auf dem Fluchtweg konnten Beamte des Polizeireviers Süd-West schließlich persönliche Gegenstände sicherstellen, die den geflüchteten Tätern zu gehören schienen. Anhand der aufgefundenen Sachen konnte der 16-Jährige recht eindeutig als deren Eigentümer identifiziert werden. Später in der Nacht erschien er sogar auf dem Polizeirevier, um den Verlust seines Handys anzuzeigen. Da er inzwischen als Tatverdächtiger des Einbruchs galt, wurde er vorläufig festgenommen. In seiner späteren Vernehmung räumte er die Tat schließlich auch ein. Die weiteren Ermittlungen, auch zu seinem noch unbekannten Komplizen, dauern an und werden von den Beamten des Haus des Jugendrechts (Kommissariat 36) der Kasseler Kripo geführt.

