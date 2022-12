Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Abschleppwagen musste wegen blauen Skodas ausweichen: Ermittler suchen Zeugen von Unfallflucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Am Montag, dem 19. Dezember 2022, musste der Fahrer eines Abschleppwagens auf einer Kreuzung in Wehlheiden einem anderen, plötzlich anfahrenden Autofahrer ausweichen und fuhr dabei auf eine Verkehrsinsel. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der einen blauen Skoda gefahren haben soll, war anschließend aber weitergefahren. Die Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei führten bislang jedoch nicht zu dem flüchtigen Fahrer, weshalb die Ermittler nun um Zeugenhinweise bitten.

Ereignet hatte sich der Unfall an dem Montag, an dem in Nordhessen allerorts Glatteis herrschte. Der 21-jährige Fahrer des Abschleppwagens war an der Kreuzung am Georg-Stock-Platz in Wehlheiden gegen 11:40 Uhr von der Kohlenstraße nach links in die Schönfelder Straße abgebogen. Plötzlich soll jedoch auch der Fahrer des blauen Skodas, der an der gegenüberliegenden mutmaßlich roten Ampel in der Tischbeinstraße stand, losgefahren und, von ihm aus gesehen, nach rechts in die Schönfelder Straße abgebogen sein. Nur durch ein reflexartiges Ausweichmanöver konnte der 21-Jährige einen Zusammenstoß vermeiden, wobei er mit dem Abschleppwagen allerdings auf eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei wurde das Abschleppfahrzeug im Frontbereich sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zu dem Fahrer des blauen Skodas oder dem Kennzeichen des Wagens liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und weitere Hinweise auf den blauen Skoda oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

