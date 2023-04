Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Gegen Mitternacht hörte eine Anwohnerin der Herforder Straße in der vergangenen Nacht (4.4.) einen Knall. Eine Ursache für das Geräusch war zunächst nicht ersichtlich. Gegen 0.45 Uhr hörte sie erneut entsprechende Geräusche. Die Frau bemerkte dann eine Gruppe bestehend aus mehreren Jugendlichen, die sich in der Nähe aufhielten und augenscheinlich versuchten, sich hinter einem Auto zu verstecken. Die Anwohnerin alarmierte die Polizei und gab eine entsprechende Personenbeschreibung an. An dem Mehrfamilienhaus an der Herforder Straße war augenscheinlich die Kellerfenster angegangen worden. Splitter der Glasscheibe fanden sich ebenso auf dem Rasen wieder, wie auch eine abgeknickte Solarlampe. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief. Auf einem Parkplatz eines Supermarktes fanden sie mehrere Fahrräder auf, die nach Angabe der Anwohnerin vom Grundstück des Mehrfamilienhauses stammen. Die Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

