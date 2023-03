Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Coesfeld/Kreis Warendorf/Kreis Unna/Dortmund/Kreis Recklinghausen: Mutmaßliche Mittäter des Tankstellen-Serienräubers ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach einer Raubüberfallserie, unter anderem im Kreis Recklinghausen, ist gestern ein Durchsuchungsbeschluss in Kamen umgesetzt worden. In der Nacht auf den 19. Dezember 2022 hatte ein zunächst Unbekannter versucht eine Tankstelle in Datteln an der Castroper Straße zu überfallen.

Den Link zur Meldung der Polizei in Coesfeld finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5460197

Presseanfragen beantworten die Kreispolizeibehörde Coesfeld und die Staatsanwaltschaft Münster.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell