Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der Stadt aus - Polizei warnt vor Trickdieben

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag versuchten drei bislang Unbekannte, zwei Männer und eine Frau, unter dem Vorwand, sie seien Mitarbeiter der Stadt, in die Wohnungen von zwei Anwohnern zu gelangen. In beiden Fällen wurde ihnen die Tür nicht geöffnet. Nach einer ersten Einschätzung könnte es sich hier um eine "neue" Masche handeln, mit der Diebe versuchen in die Wohnungen zu gelangen, um dort nach Wertsachen suchen zu können - ähnlich des Wasserwerker-Tricks.

Im ersten Fall, am Morgen gegen 10 Uhr, wurden die Männer auf etwa 25-30 Jahre alt geschätzt. Sie trugen schwarze Jacken mit bunter Aufschrift auf der Brust. Einer hatte schwarze kurze Haare, einer trug eine Mütze. Die Frau trug eine Jacke und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Einer der Männer sprach gebrochenes Deutsch.

Im zweiten Fall, am Abend gegen 19.45 Uhr, beschrieb die betroffene Anwohnerin einen der Männer als etwa 35-40 Jahre alt, ca. 1,90m groß, muskulös, mit Drei-Tage-Bart, Mütze und dunkler Jacke ohne Aufschrift. Er habe Deutsch gesprochen, dabei das "r" auffällig gerollt. Zum zweiten Mann könne sie nur sagen, dass er dicklich war und die Frau sei etwa 1,65m groß gewesen.

Wer zu den angegebenen Zeiten In der Kemnade oder am Stadtgarten etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0800 2361 111). Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrüger und Diebe lassen sich immer neue Maschen einfallen, um in die Wohnungen bzw. an die Wertsachen anderer Leute zu gelangen. Mittlerweile sind verschiedene Tricks bekannt.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer vor ihrer Tür steht, dann öffnen sie diese nicht. Fragen Sie, wie in diesem Fall vorgegaukelt, direkt bei der Stadt nach, oder rufen Sie die Polizei hinzu. Ist der Besuch rechtens, werden die unangekündigten Besucher auf die Kolleginnen und Kollegen warten, um mit ihnen zu sprechen.

Weitere Hinweise, wie Sie sich vor Trickdieben schützen können, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell