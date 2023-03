POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit Linienbus

Recklinghausen (ots) - In einem Supermarkt am Lipper Weg ist ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt worden. Der Mann wollte am Montag (06.03.2023) gegen 17:15 Uhr einige Schachteln Zigaretten stehlen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und nach Verlassen des Kassenbereichs gestellt. Der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger aus Georgien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde durch die Polizei vorläufig ...

mehr