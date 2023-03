Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Verurteilung einen Tag nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

In einem Supermarkt am Lipper Weg ist ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt worden. Der Mann wollte am Montag (06.03.2023) gegen 17:15 Uhr einige Schachteln Zigaretten stehlen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und nach Verlassen des Kassenbereichs gestellt.

Der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger aus Georgien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Einen Tag später, am Dienstag, wurde er dann im beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Marl wegen Ladendiebstahls verurteilt. Der Mann muss 400 Euro Geldstrafe zahlen - in Form von 40 Tagessätzen zu 10 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell