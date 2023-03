Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreis Warendorf, Kreis Unna, Dortmund, Kreis Recklinghausen/ Mutmaßliche Mittäter des Tankstellen-Serienräubers ermittelt

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Coesfeld und der Staatsanwaltschaft Münster:

Mit Unterstützung durch Spezialkräfte hat die Polizei Coesfeld am Donnerstagmorgen (09.03.23) zwei Durchsuchungsbeschlüsse bei Personen in Kamen umgesetzt. Ein 41-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau sind verdächtig, an der Serie von Tankstellenüberfällen im Dezember beteiligt gewesen zu sein.

Die beiden sollen die Raubüberfalle zumindest mit geplant haben und in mindestens drei der Fälle aktive Mittäter gewesen sein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

In einer Raubserie auf Tankstellen in den Kreisen Coesfeld, Warendorf, Unna, Recklinghausen und der Stadt Dortmund ist bereits am 20. Januar durch die Polizei Coesfeld der 21-jährige Hauptverdächtige in Selm festgenommen worden. Er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Insgesamt elf Mal soll er zugeschlagen haben, wobei es in drei Fällen beim Versuch blieb.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell