LPI-NDH: Fassade fängt Feuer

Nägelstedt (ots) - 40 Feuerwehrleute, Polisten und der Winterdienst waren am späten Montagabend, am ehemaligen Bahnhof in Nägelstedt, im Einsatz. Kurz vor 23 Uhr brannte auf dem Gelände ein Nebengelass. Die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen, was die Kameraden der Feuerwehr verhinderten. So entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Zur Brandursache nimmt die Kriminalpolizei am Vormittag die Ermittlungen auf. Verletzte gab es nicht. Aufgrund der Nähe zu den ...

