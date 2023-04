Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte dringen in Grundschule ein

Herford (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Grundschule an der Straße Auf der Heide bemerkte gestern (5.4.) gegen 6.30 Uhr, dass eine Tür der Schule geöffnet war. Nachdem der Mann das Gebäude betreten hat, stellte er fest, dass diverse Möbelstücke verrückt waren. In einem Klassenraum war zudem ein Whiteboard eingeschaltet und auf mehreren Tafeln in verschiedenen Räumen wurden zudem beleidigende Nachrichten hinterlassen sowie verfassungsfeindliche Symbole. Einige Wände wurden ebenfalls beschmiert, hier liegt der Sachschaden im dreistelligen Bereich. Weiterhin fand der Hausmeister in der Bibliothek auf den Boden ausgelegte Aluminiumplatten vor. Inwieweit aus der Schule Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab eine 33-jährige Zeugin an, dass sie am Vortag gegen 16.00 Uhr das Schulgelände verlassen habe. Zu diesem Zeitpunkt haben sich vier Jugendliche auf dem Schulhof aufgehalten. Eine Person ist etwa 170cm groß, 14-15 Jahre alt und trug eine helle Jacke. Die drei anderen Personen sind etwas kleiner und zwei bis drei Jahre jünger. Ob diese Personen mit dem Einbruch in der Schule in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Daher werden diese Personen oder weitere Zeugen gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Dienstag, 16.15 und Mittwoch, 6.30 Uhr eingegrenzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell