Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall auf der B 400 - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Um 11:08 Uhr befuhr heute Vormittag eine 32-Jährige mit ihrem Pkw die B 400 in östliche Richtung. Zwischen den Ortschaften Breitau und Ulfen überholte sie zwei vorausfahrende Fahrzeuge im Überholverbot. In einer leichten Linkskurve übersah die 32-Jährige einen entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 65-jährigen aus Aalen gefahren wurde. Durch die Wucht Aufpralls wurde der Pkw gegen eine Böschung geschleudert, der Sattelzug geriet in den Gegenverkehr. Dies hatte zur Folge, dass es auch zum Zusammenstoß mit den zuvor überholten Fahrzeugen kam. Dabei handelte es sich um einen Pkw und einen Kleintransporter. Der Pkw-Fahrer (Angehörige konnten noch nicht informiert werden) wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Der Kleintransporter wurde von einem 43-Jährigen aus Polen gefahren, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt. Auch der Fahrer des Sattelzugs sowie ein 35-jähriger Beifahrer im Pkw der 32-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Die 32-Jährige selbst wurde schwer verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 EUR geschätzt.

Nach der Bergung und Abschleppung der Fahrzeuge wurde die B 400 am frühen Abend wieder für den Straßenverkehr freigegeben.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell