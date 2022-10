Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse gestohlen

Weimar (ots)

Am Montagabend fiel einer Mitarbeiterin eines Weimarer Hotels in der Nordvorstadt ein Mann auf, der gerade im Begriff war über den Tresen in Richtung der Kasse an der Rezeption zu langen. Mit einer Ausrede über sein Tun entfernte er sich aus dem Sichtbereich der Frau. Mehr "Glück" hatte der Langfinger, wie sich im Nachgang herausstellte, im Restaurant des Hauses. In einem unbeobachteten Moment griff er offenbar in ein Fach hinter der Bar und stahl die Kellnergeldbörse samt einem Teil der Tageseinnahmen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen etwa 50-jährigen Mann mit kurzen dunklen Haaren. Er maß ca. 170-180 cm und war bekleidet mit Jeans und einer blauen Jacke. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei Weimar entgegen. Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

