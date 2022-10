Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots)

In Mellingen geriet am Montagabend der Fahrer eines E-Scooters in eine Verkehrskontrolle. Aufgefallen ist der Roller-Fahrer den Beamten, da sie an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen ausmachen konnten. Dieser Umstand bestätigte sich im Verlauf der mit dem 27-Jährigen durchgeführten Kontrolle - der Mann aus Mechelroda hatte seinen Scooter nicht versichert.

In der Nacht von Montag zu Dienstag unterzogen Beamte der PI Weimar zwischen Klettbach und der Autobahnanschlussstelle Erfurt Ost den Fahrer eines Mercedes-Transporters einer Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit reagierte ein mit dem 23-jährigen Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Die Auswertung seiner entnommenen Blutprobe muss nun genauen Aufschluss über Konzentration und Stoff im Körper geben.

