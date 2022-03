LPI-NDH: Ladendieb entkommen, Mitarbeiter schwer verletzt

Sondershausen (ots) - Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Am Samstag, 12. März, gegen 17.55 Uhr, lief ein 22-jähriger Mann auf der Straße in Richtung Busbahnhof. Hierbei gestikulierte er wild. Als ein Motorrad an dem Mann vorbeifuhr, sprang er auf das Zweirad zu und deute ein Umstoßen des Kraftrades an. Der Motorradfahrer fuhr weiter. Einer zufällig vorbeifahrenden Streife fiel das Verhalten des Mannes auf ...

