Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer gestürzt

Steinthaleben (ots)

Das schöne Wetter lockt die Motorradfahrer wieder auf ihre Maschinen. Auf der Bundesstraße 85 stürzte am Mittwochnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Muldentalkreis. Er war vom Kyffhäuser kommend in Richtung Kelbra unterwegs. In einer Kurve verlor der die Kontrolle über seine Yamaha. Er rutschte in den Straßengraben und verletzte sich am Fuß.

