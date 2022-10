LPI-J: Streithähne am Fußgängerüberweg

Apolda (ots) - Am 17.10.2022, gegen 19:15 Uhr kam es an der Kreuzung Bachstraße / Goerdelerstraße in Apolda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26jähriger Skoda-Fahrer fuhr, als er nach links abbiegen wollte in den Gegenverkehr und stieß mit einem 27jährigen Rollerfahrer zusammen. Dieser verletzte sich dabei schwer und musste zur weiteren Versorgung in das Robert-Koch-Krankenhaus gebracht werden. Der ...

