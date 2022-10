Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Apolda (ots)

Am 17.10.2022, gegen 19:15 Uhr kam es an der Kreuzung Bachstraße / Goerdelerstraße in Apolda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26jähriger Skoda-Fahrer fuhr, als er nach links abbiegen wollte in den Gegenverkehr und stieß mit einem 27jährigen Rollerfahrer zusammen. Dieser verletzte sich dabei schwer und musste zur weiteren Versorgung in das Robert-Koch-Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,23 Promille. Am Pkw entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Roller erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

