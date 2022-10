LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 17.Oktober 2022 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Apolda (ots) - Am 16.10.2022, gegen 20:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück im Mozartweg in Apolda. Hierfür überstieg er einen ca. 70cm hohen Zaun. Anschließend setzte er eine auf dem Grundstück befindliche Tonne in Brand, welche in Flammen aufging. Das Feuer konnte zum Glück durch die ansässigen Bewohner und Nachbarn gelöscht werden. Nahe gelegene Gebäude waren nicht gefährdet. An der Mülltonne entstand ein Sachschaden in Höhe ...

