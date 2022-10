LPI-J: Leerstehende Garage besetzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Sonntag machten sich Unbekannte in der Dorfstraße in Tautenhain an einem Pkw VW zu schaffen. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeuges der 39-jährigen Geschädigten ein. Die Mühen waren jedoch umsonst, denn zu holen gab es nichts, so dass die Täter ohne Beute auskommen mussten. An dem Pkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

