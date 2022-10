Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht im Straßenverkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagabend wurde einem 17-jährigen Jugendlichen eine allgemeine Verkehrskontrolle in Crossen an der Elster zum Verhängnis. Der Jugendliche war mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße "Elsterbrücke" unterwegs, als ihn die Polizeibeamten anhielten. Ein durchgeführter Drogentest ergab ein positives Testergebnis. In der weiteren Folge konnte bei dem 17-Jährigen zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Somit erwarten dem Jugendlichen nun gleich zwei Anzeigen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an seine Mutter übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell