LPI-J: Feuer im Innenhof

Jena (ots) - Sonntagnachmittag ereignete sich in Jena am Carl-Zeiss-Platz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 29-Jähriger wollte mit seinem Pkw Peugeot in einer dortigen Parklücke einparken. Hierbei schätzte der Peugeot-Fahrer den Abstand zu einem bereits dort parkendem Pkw VW falsch ein und stieß beim Rangieren gegen das Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

