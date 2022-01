Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Keller eingebrochen

Ilmenau (ots)

In den Keller eines Mehrfamilienhauses, in der Ernst-Abbe-Straße, brachen unbekannte Täter gewaltsam ein. Hierbei entwendeten sie einen Tischwagen und zwei Dosen Fußbodenestrich. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.(rk)

