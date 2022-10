LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots) - Am 16.10.2022 gegen 23:00 Uhr wollte der Fahrer eines Pkw Seat in der Zöllnerstraße rückwärts Ausparken. Bei diesem Vorgang achtete der Fahrer lediglich auf den Monitor der Rückfahrkamera im Fahrzeug. Er lenkte zu früh ein und stieß in der weiteren Folge gegen die Beifahrerseite eines geparkten Pkw VW. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 1.000 Euro, am geparkten Pkw ca. 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

