POL-KA: (KA) Karlsruhe - 70 Jahre alter Mann beim Überqueren von DB-Gleis tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag und Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Knittelberg in Grötzingen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter wohl die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Diebe entwendeten Diebesgut im Wert von ungefähr ...

mehr