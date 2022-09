Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Haus des Jugendrechts: Zwei Tatverdächtige nach Raub und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe

Durch umfangreiche Ermittlungen nach einem Raub- und Körperverletzungsdelikt konnten Kriminalbeamte aus dem Haus des Jugendrechts mehrere Tatverdächtige identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde durch den Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe gegen zwei mutmaßliche Täter Haftbefehl erlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 16-jähriger Geschädigter am Sonntag, dem 28. August 2022 gegen 19:20 Uhr zunächst Opfer eines Diebstahls. Diesen brachte der 16-Jährige bei der Polizei zur Anzeige. Als er sich am gleichen Abend gegen 20:00 Uhr mit Freunden im Schlossgarten in Karlsruhe verabredet hatte, traf er auf die mutmaßlichen Täter des vorangegangenen Diebstahlsdelikts. Als diese von der Anzeigenerstattung erfuhren, wurde der 16-Jährige gegen 22:20 Uhr von mehreren Jugendlichen aus dem Umfeld der Tatverdächtigen angegangen und von mindestens fünf bereits polizeibekannten Personen massiv körperlich angegriffen. Hierbei entwendete einer der Angreifer weitere persönliche Gegenstände des Geschädigten. Der 16-Jährige wurde durch den Angriff schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Folgetag, dem 29. August, versuchten zwei der mutmaßlichen Haupttäter sowie eine weitere weibliche Tatverdächtige auf einen Zeugen des Angriffs Einfluss zu nehmen, indem sie diesen im Bereich der Kaiserstraße bedrohten.

Die durch das Amtsgericht Karlsruhe erlassenen Haftbefehle wurden am Donnerstag vollstreckt. Beide 15-jährige mutmaßliche Haupttäter konnten durch Polizeibeamte aus dem Haus des Jugendrechts und des Einsatzzuges der Karlsruher Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht werden.

Die Ermittlungen gegen weitere tatverdächtige Personen dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Matthias Göhrig, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell